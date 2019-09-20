Клерк.Ру

Отменят 3 праздника

Правительство РФ в рамках «регуляторной гильотины» планирует отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. Среди них День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, сообщает «Коммерсантъ».

А может быть отмененных праздников будет еще больше. Ведь перечень отменяемых нормативных актов будут еще дорабатывать. Проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых документов торопятся подготовить к 15 ноября, а профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября. По планам правительства, постановление должно вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторная гильотина» предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет.

День работника налоговых органов, 21 ноября, вроде бы не трогают, готовитесь? 
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