Будет новый побор в 150 рублей

Единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций будем финансировать мы с вами. С каждой квартиры придется платить по 150 рублей. О планах чиновников написали «Известия».

Минфин и ЦБ РФ предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополняться он будет за счет граждан, которые решат застраховать свое жилье. Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры. Львиной долей будет распоряжаться Российская национальная перестраховочная компания, через нее средства потекут по регионам, где произойдет чрезвычайный случай.

Эксперты не исключают, что через пару лет сумма может увеличиться и до 300 рублей.

Страхование от ЧС — дело добровольное, но регионы будут создавать специальные программы и стимулировать россиян участвовать в них. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры.