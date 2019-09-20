Почему в НК нельзя включать неналоговые платежи

Счетная палата выступила против планов Минфина перенести неналоговые платежи в НК, так как характер этих сборов противоречит определению налогов и в таком виде их включать в кодекс нельзя.

Напомним, Минфин разработал законопроект о внесении ряда неналоговых платежей в НК. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.

Между тем эти платежи не безвозмездные и аккумулируются для определенных целей, говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном сегодня в составе бюллетеня. Для того, чтобы закрепить эти сборы в налоговом статусе необходимо их существенно модифицировать, пишут аудиторы. По мнению СП, эти виды перечислений можно включать в кодекс только как сборы, пишут «Известия».

Кроме этого, СП обвинила Минфин в игнорировании других видов платежей, заслуживающих включения в налоговый кодекс. В частности, перечисления за использование водных объектов и за радиочастоты.

Сложность вопроса систематизации неналоговых платежей состоит именно в том, что их основная масса в бюджет никогда не поступала, поэтому сведений о них, в том числе у Минфина, недостаточно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально перевод шести неналоговых платежей в НК был запланирован на 2020 год. Однако затем Минфин решил его отсрочить.