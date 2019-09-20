Имущество должников по налогам перейдет в залог к налоговикам

Накануне в третьем чтении был принят законопроект № 720839-7 с множеством поправок в НК.

Среди прочих — наделение требования по обязательным платежам залоговым характером в случае наложения ареста (ст. 77 НК) или запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества (п. 10 ст. 101 НК).

Статья 73 НК о залоге дополняется положением о том, что в случае неуплаты в течение 1 месяца налоговой задолженности, указанной в решении о взыскании, обеспеченной арестом имущества налогоплательщика, либо вступления в силу решения, принятого по результатам налоговой проверки, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа, указанное имущество признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона.

В юридических кругах выражают обеспокоенность по поводу этой поправки.

К чему приведет такое решение, на своей странице в Фейсбуке рассуждает юрист Виктор Бациев: