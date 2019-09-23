Накопительную пенсию уменьшат

Накопительная пенсия станет меньше. На это влияет продолжительность жизни пенсионеров.
В Госдуму внесен законопроект № 796857-7 об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии.
Другими словами, посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию. Судя по расчетам, продолжительность жизни растет из года в год.
В 2020 году ожидаемый период составит 258 месяцев.
Напомним, за последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.
При этом этот показатель все равно меньше реального, который составляет 263 месяца, отмечает Минтруд.
Отметим, что этот показатель напрямую влияет на размер накопительной пенсии. Так как в формуле расчета пенсии он находится в знаменателе, то чем больше ожидаемый период, тем меньше размер пенсии.
Более подробно с расчетом накопительной пенсии и влиянием на нее этого показателя мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».