Накопительную пенсию уменьшат

Накопительная пенсия станет меньше. На это влияет продолжительность жизни пенсионеров.

В Госдуму внесен законопроект № 796857-7 об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии.

Другими словами, посчитали, сколько живут россияне после выхода на пенсию. Судя по расчетам, продолжительность жизни растет из года в год.

В 2020 году ожидаемый период составит 258 месяцев.

Напомним, за последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258

Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.

При этом этот показатель все равно меньше реального, который составляет 263 месяца, отмечает Минтруд.

Отметим, что этот показатель напрямую влияет на размер накопительной пенсии. Так как в формуле расчета пенсии он находится в знаменателе, то чем больше ожидаемый период, тем меньше размер пенсии.

Более подробно с расчетом накопительной пенсии и влиянием на нее этого показателя мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».