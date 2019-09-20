Маркировка оставит нас без лекарств. И другие предпосылки апокалипсиса медицины

До введения обязательной маркировки всех лекарственных препаратов осталось 102 дня. Есть ощущение, что отсчет озвучивается таймером на бомбе. Прочтите короткий комментарий Александра Саверского, который входит в Экспертный совет при Правительстве РФ и Межфракционную рабочую группу Госдумы по лекарственному обеспечению и обращению. Публикуем его сообщение почти без купюр.

«Был в Госдуме на межфракционной депутатской группе. Общее впечатление: нам крышка. По порядку.

1. К маркировке не готовы. Если введут, как собираются, с 1 января, — нам крышка, лекарств не будет.

2. Что происходит в регионах — на федеральном уровне не знают. Есть, фактически, только информация из прессы о сорванных аукционах, и жалобы пациентов. Поэтому, когда настанет крышка или уже наступила — мы узнаем все вместе с Минздравом.

3. Каковы потребности населения в лекарствах никто не знает. А значит, обеспечить их государство не может — оно тоже их не знает.

4. Долги лечебно-профилактических учреждений (амбулатории, поликлиники) перед поставщиками по некоторым регионам составляют в среднем 200 млн. руб. Счета ЛПУ начинают арестовывать. Нет зарплат, лекарств, ваты.

5. Минздрав с ФАС спорят о формулах цены на лекарства до хрипоты, а лекарства уходят с рынка, о чем становится известно постфактум.

6. Китай перестает производить сырье из-за нарушения экологии, и где брать новое, чтобы цены вписывались в цены ЖНВЛП, отечественный производитель не знает.

7. Производители все больше подают заявок на вывод лекарств из ЖНВЛП, чтобы лекарство было доступным хоть по какой-то цене вне госзакупок. Это потому что порядок должен быть не заявительный по желанию производителя, а административно установленный на основании стандартов и клинреков. И в основе регулирования должно быть планирование с обеспечением по контрактам на три-пять лет.

7. В целом, у всех, с кем общаешься, есть понимание необходимости перезагрузки, но органы исполнительной власти находятся в клинче друг с другом.»