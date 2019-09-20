Что изменится в правилах торгового сбора

В главу Налогового кодекса о торговом сборе внесли изменения. Туда добавили новую статью, регулирующую уплату сбора в рамках посреднических договоров.

В новой статье 417.1, которая начнет действовать с 1 января 2020 года, установлены следующие правила:

при договоре комиссии сбор платит комиссионер;

при агентском договоре, если агент действует от имени и за счет принципала, сбор платит принципал, а если от своего имени, но за счет принципала, то сбор платит агент;

при договоре поручения сбор уплачивает доверитель;

при доверительном управлении сбор платит доверительный управляющий.

Кроме того, оговаривается, как рассчитывать сбор при совместном использовании участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) одного объекта осуществления торговли.

Поправки коснулись и порядка уведомления плательщиком торгового сбора налогового органа при прекращении использования объекта осуществления торговли, а также об изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой изменение суммы торгового сбора. Так, если уведомление о снятии с учета плательщика сбора будет подано с опозданием, с учета снимут именно датой подачи уведомления.

Помните, что торговый сбор есть только в Москве

Об остальных изменениях в Налоговый кодекс можно узнать в статье «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».