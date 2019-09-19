Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона

Сегодня в третьем, окончательном чтении, Госдумой принят законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК.
Подготовили для вас краткий дайджест изменений.
Часть 1 НК
Налоговики будут передавать вам документы через МФЦВ НК пропишут новый способ передачи документов от ИФНС налогоплательщику — через МФЦ.
Налоговики будут слать вам смскиНалоговые органы смогут раз в квартал напоминать посредством СМС-сообщений и электронной почты налогоплательщикам об имеющейся у них задолженности.
Компании будут сообщать в ИФНС информацию об автомобилях и земельных участках, чтобы налоговая не забыла начислить налог.Организация в течение года должна направить в налоговый орган сообщение о наличии у нее транспортных средств или земельных участков, если этот самый налоговый орган в предыдущий налоговый период не прислал сообщение об исчисленной сумме транспортного или земельного налога на данные объекты.
Проще говоря, прямо указать органам ФНС на их упущения, чтобы поневоле не накапливать долги по налогам.
Сведения об имуществе, попавшем в залог, будут публиковать на сайте ФНСИнформацию о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика, причем с указанием этого самого имущества, теперь в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС.
Налоговикам дали право осматривать ваши помещения, вещи и документыНалоговый инспектор, принявший решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн. рублей, при условии, что такое решение не исполнено в течение 10 дней, вправе производить не более одного раза по одному решению о взыскании осмотр территорий, помещений и предметов организации.
Иностранных работников будут ставить на налоговый учет по новым правиламИностранные граждане, не состоявшие ранее на учете в наших налоговых органах по какой-либо причине, будут автоматически ставится на учет после сдачи отчетности налоговым агентом, по месту постановки на учет этого налогового агента.
НДФЛ
Сократили сроки сдачи 2-НДФЛ и 6НДФЛВ принятом проекте значится срок сдачи годовых форм — до 1 марта. Напомним, сейчас эти отчеты сдаются до 1 апреля.
Сократят порог численности для обязательной сдачи 6-НДФЛ по ТКССейчас налоговые агенты с численность до 25 человек, могут сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на бумаге. Это правило поменяют. Право на бумажные отчеты оставят только тем, у кого численность не более 10 человек.
Налоговых агентов обяжут платить НДФЛ за свой счетЕсли агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физическое лицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств. То есть доносить на работодателя станет безопасно ведь платить НДФЛ с серой зарплаты работникам не придется.
Можно будет получить имущественный вычет за взрослых детейПолучить вычет при покупке квартиры (дома и т.д.) можно будет также на детей (подопечных) независимо от возраста, если они признанных судом недееспособными.
3-НДФЛ можно будет сдать в МФЦПри принятии 3-НДФЛ МФЦ обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее приема.
Камеральную проверку проведут без декларации 3-НДФЛВы можете не сдать 3-НДФЛ, но от начисления налога это вас не спасет. Налоговики сами рассчитают налог по имеющимся у них данным.
При продаже доходом станет цена сделки или 0,7 кадастровой стоимости (то, что будет больше по сумме). При дарении доходом будет кадастровая стоимость недвижимости.
Скрестят 3-НДФЛ и заявление на возврат налогаНалогоплательщики будут вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации.
Уточнят правила расчета НДФЛ при продаже квартиры, купленной за маткапиталПри соблюдении ряда условий налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на приобретение этого объекта недвижимости в размере, пропорциональном его доле.
Уточняется порядок расчета НДФЛ при продаже квартиры, полученной в дар и по наследствуПри продаже имущества, полученного на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке наследования или по договору дарения, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы от продажи такого имущества на величину документально подтвержденных расходов в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.
Для имущественного вычета по процентам расширили круг кредиторовПолучить вычет при покупке квартиры по ипотечным процентам при рефинансировании кредита можно будет, даже если рефинансирование делал не банк, а иная организация.
Отменяется обязанность физлиц по декларированию доходов от продажи ценных бумагВместо физлиц это теперь будут делать налоговые агенты — организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.
Для фирм с «обособками» упростили учет по НДФЛОрганизации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации.
Педагогов освободят от НДФЛ с компенсацийВ настоящее время доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме до 1 млн. рублей по госпрограмме не облагаются НДФЛ. Теперь к медикам присоединятся педагогические работники.
ПСН
Патент можно будет купить на часть месяцаМожно будет получить патент на любое количество дней в течение календарного года. Но по прежнему срок патента не может «перешагивать» через 1 января.
С 1 января 2020 года нельзя применять патентную систему налогообложения при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Более того, одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.
От ПСН придется отказаться, если товар подлежит маркировкеС 1 января 2020 года нельзя применять ПСН при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.
Местные власти смогут ограничивать применение ПСНрасширяются полномочия местных законодателей. Им дается право ограничивать применение ПСН в зависимости от количества транспортных средств, сдаваемых площадей, объектов торговли и пр.
ЕНВД
Продавцов обуви и одежды лишили права применять вмененкуВмененщикам запретили продавать некоторые товары, подлежащие обязательной маркировке. Под запрет попали лекарства, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. Табачные издения в перечне не значатся.
Налог на имущество
Рассчитывать налог от кадастровой стоимости придется по любой недвижимостиНеожиданная и не очень понятная поправка внесена в статью 378.2. Она обязывает облагать налогом от кадастровой стоимости абсолютно всю недвижимость, если у неё определена кадастровая стоимость, даже если её нет в региональном перечне. В чем же будет смысл этих перечней при таких условиях, совершенно непонятно.