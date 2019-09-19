Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона

Сегодня в третьем, окончательном чтении, Госдумой принят законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК.

Подготовили для вас краткий дайджест изменений.

Часть 1 НК

В НК пропишут новый способ передачи документов от ИФНС налогоплательщику — через МФЦ.

Налоговые органы смогут раз в квартал напоминать посредством СМС-сообщений и электронной почты налогоплательщикам об имеющейся у них задолженности.

Компании будут сообщать в ИФНС информацию об автомобилях и земельных участках, чтобы налоговая не забыла начислить налог.

Организация в течение года должна направить в налоговый орган сообщение о наличии у нее транспортных средств или земельных участков, если этот самый налоговый орган в предыдущий налоговый период не прислал сообщение об исчисленной сумме транспортного или земельного налога на данные объекты.

Проще говоря, прямо указать органам ФНС на их упущения, чтобы поневоле не накапливать долги по налогам.

Информацию о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика, причем с указанием этого самого имущества, теперь в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС.

Налоговый инспектор, принявший решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн. рублей, при условии, что такое решение не исполнено в течение 10 дней, вправе производить не более одного раза по одному решению о взыскании осмотр территорий, помещений и предметов организации.

Иностранные граждане, не состоявшие ранее на учете в наших налоговых органах по какой-либо причине, будут автоматически ставится на учет после сдачи отчетности налоговым агентом, по месту постановки на учет этого налогового агента.

НДФЛ

В принятом проекте значится срок сдачи годовых форм — до 1 марта. Напомним, сейчас эти отчеты сдаются до 1 апреля.

Сейчас налоговые агенты с численность до 25 человек, могут сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на бумаге. Это правило поменяют. Право на бумажные отчеты оставят только тем, у кого численность не более 10 человек.

Если агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физическое лицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств. То есть доносить на работодателя станет безопасно ведь платить НДФЛ с серой зарплаты работникам не придется.

Получить вычет при покупке квартиры (дома и т.д.) можно будет также на детей (подопечных) независимо от возраста, если они признанных судом недееспособными.

При принятии 3-НДФЛ МФЦ обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее приема.

Вы можете не сдать 3-НДФЛ, но от начисления налога это вас не спасет. Налоговики сами рассчитают налог по имеющимся у них данным.

При продаже доходом станет цена сделки или 0,7 кадастровой стоимости (то, что будет больше по сумме). При дарении доходом будет кадастровая стоимость недвижимости.

Налогоплательщики будут вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации.

При соблюдении ряда условий налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на приобретение этого объекта недвижимости в размере,

При продаже имущества, полученного на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке наследования или по договору дарения, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы от продажи такого имущества на величину документально подтвержденных расходов в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.

Получить вычет при покупке квартиры по ипотечным процентам при рефинансировании кредита можно будет, даже если рефинансирование делал не банк, а иная организация.

Вместо физлиц это теперь будут делать налоговые агенты — организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации.

В настоящее время доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме до 1 млн. рублей по госпрограмме не облагаются НДФЛ. Теперь к медикам присоединятся педагогические работники.

ПСН

Можно будет получить патент на любое количество дней в течение календарного года. Но по прежнему срок патента не может «перешагивать» через 1 января.

С 1 января 2020 года нельзя применять патентную систему налогообложения при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Более того, одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.

С 1 января 2020 года нельзя применять ПСН при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.

расширяются полномочия местных законодателей. Им дается право ограничивать применение ПСН в зависимости от количества транспортных средств, сдаваемых площадей, объектов торговли и пр.

ЕНВД

Вмененщикам запретили продавать некоторые товары, подлежащие обязательной маркировке. Под запрет попали лекарства, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. Табачные издения в перечне не значатся.

Налог на имущество

Неожиданная и не очень понятная поправка внесена в статью 378.2. Она обязывает облагать налогом от кадастровой стоимости абсолютно всю недвижимость, если у неё определена кадастровая стоимость, даже если её нет в региональном перечне. В чем же будет смысл этих перечней при таких условиях, совершенно непонятно.