ИП Никита Михалков бесогонит ФНС

Никита Михалков снова зарегистрировал ИП.

Бизнесмен будет заниматься образовательной деятельностью и изданием книг.

В списке видов деятельности режиссера также указаны издание СМИ, производство фильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

ИП было зарегистрировано 18 сентября межрайонной инспекцией ФНС №46 по Москве.

20 лет назад, в 1999 году Никита Михалков уже регистрировался как ИП. Однако в 2005 году он не прошел перерегистрацию.

Еще известно, что в январе 2019 года Никита Михалков с братом Андреем Кончаловским учредили ООО МТТ — «Мобильные технологии торговли». Компания управляет автоматами с едой и напитками, установленными в вузах и на стадионах Москвы.

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