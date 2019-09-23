Клерк.Ру

Приняли выгодные изменения для ИП на патенте

При определении ограничения по численности наемных работников, средняя численность которых не должна превышать за налоговый период 15 человек, учитываются все виды предпринимательской деятельности, осуществляемые ИП, в отношении которых применяется ПСН.

Соответствующая поправка содержится в законопроекте № 720839-7, на днях принятом в третьем чтении.

Таким образом, сотрудники, задействованные в деятельности, облагаемой в рамках другого режима (например, УСН или ЕНВД), учитываться не будут.

Напомним, ранее чиновники обязывали ИП учитывать всех сотрудников независимо от того, где они задействованы. Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина от 06.12.2016 № 03-11-12/72655.

Однако позже Минфин сменил гнев на милость и заявил, что сотрудников, занятых в деятельности по другим режимам, для ПСН учитывать не надо.

Об этом идет речь в письмах Минфина № 03-11-09/77379 от 29.10.2018, № 03-11-12/67188 от 20.09.2018.

Таким образом, Минфину больше не придется выпускать письма с разъяснениями для плательщиков ПСН, которые интересуются алгоритмом расчета численности сотрудников. Норму НК уточнили так, чтобы из нее исчезла двусмысленность.

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