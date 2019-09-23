Новый срок уплаты земельного налога вводят сразу для всех компаний

Организации будут уплачивать земельный налог в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу надо будет платить в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Соответствующие изменения в ст 397 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который Госдума приняла в третьем чтении.

Напомним, сейчас срок уплаты налога для юрлиц определяют местные власти и он не может быть ранее 1 февраля.

Теперь срок уплаты годового налога установили на федеральном уровне.