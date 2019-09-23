Адвокатам упростили процедуру освобождения от фиксированных взносов

Чтобы не платить фиксированные взносы во время приостановления статуса адвоката, достаточно будет подать в ИФНС только заявление. Прикладывать к нему документы, как это требуется сейчас, не нужно. Эти документы налоговики сами получат по своим каналам.

Соответствующие изменения в п. 7 ст. 430 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который Госдума приняла в третьем чтении.