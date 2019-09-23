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Адвокатам упростили процедуру освобождения от фиксированных взносов

Чтобы не платить фиксированные взносы во время приостановления статуса адвоката, достаточно будет подать в ИФНС только заявление. Прикладывать к нему документы, как это требуется сейчас, не нужно. Эти документы налоговики сами получат по своим каналам.

Соответствующие изменения в п. 7 ст. 430 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который Госдума приняла в третьем чтении.

Напомним, согласно п. 7 ст. 430 НК индивидуальные предприниматели, а также адвокаты вправе не уплачивать страховые взносы «за себя», если их деятельность приостановлена по одной из следующих причин:

  • прохождение военной службы по призыву;
  • уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);
  • уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
  • проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);
  • проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;
  • приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.
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