Адвокатам упростили процедуру освобождения от фиксированных взносов

Чтобы не платить фиксированные взносы во время приостановления статуса адвоката, достаточно будет подать в ИФНС только заявление. Прикладывать к нему документы, как это требуется сейчас, не нужно. Эти документы налоговики сами получат по своим каналам.
Соответствующие изменения в п. 7 ст. 430 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который Госдума приняла в третьем чтении.
Напомним, согласно п. 7 ст. 430 НК индивидуальные предприниматели, а также адвокаты вправе не уплачивать страховые взносы «за себя», если их деятельность приостановлена по одной из следующих причин:
- прохождение военной службы по призыву;
- уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);
- проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;
- приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.