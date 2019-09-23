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Как ИП высчитать фиксированные взносы, если освободился от них в середине года

Сейчас в НК в таких случаях закреплена пропорция только в целых месяцах, однако в п.8 ст. 430 НК внесли поправки, и пропорцию будут высчитывать по дням.

Соответствующий законопроект № 720839-7 принят на днях в третьем чтении.

За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность.

Напомним, речь идет об освобождении от фиксированных взносов в ряде случаев:

  • прохождение военной службы по призыву;
  • уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);
  • уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
  • проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);
  • проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;
  • приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.
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