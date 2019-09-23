Как ИП высчитать фиксированные взносы, если освободился от них в середине года

Сейчас в НК в таких случаях закреплена пропорция только в целых месяцах, однако в п.8 ст. 430 НК внесли поправки, и пропорцию будут высчитывать по дням.

Соответствующий законопроект № 720839-7 принят на днях в третьем чтении.

За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность.

Напомним, речь идет об освобождении от фиксированных взносов в ряде случаев: