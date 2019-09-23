Как ИП высчитать фиксированные взносы, если освободился от них в середине года

Сейчас в НК в таких случаях закреплена пропорция только в целых месяцах, однако в п.8 ст. 430 НК внесли поправки, и пропорцию будут высчитывать по дням.
Соответствующий законопроект № 720839-7 принят на днях в третьем чтении.
За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность.
Напомним, речь идет об освобождении от фиксированных взносов в ряде случаев:
- прохождение военной службы по призыву;
- уход за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности);
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- проживание с супругом-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в местности, где отсутствует возможность трудоустройства (но не более пяти лет в общей сложности);
- проживание с супругом, которого направили в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ;
- приостановление статуса адвоката и не осуществление соответствующей деятельности.