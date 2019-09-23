Изменятся правила сдачи РСВ для фирм с «обособками»

Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения надо будет в том случае, если для этой «обособки» организация открыла счет в банке.

Соответствующие изменения в п.7 ст. 431 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, принятом Госдумой в третьем чтении.

Напомним, сейчас компании, у которых есть обособленные подразделения, сдают РСВ по месту «обособки», если она наделена правом начислять зарплату.

Теперь одного факта начисления зарплаты и ее выплаты будет недостаточно. Значение также будет иметь наличие расчетного счета.

Другими словами, нет счета в банке = нет РСВ по «обособке».

Уплата взносов будет проходить по этим же правилам то есть будет иметь значение наличие у обособленного подразделения расчетного счета. Если его нет все взносы платятся «по голове».