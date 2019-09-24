Кого сейчас не штрафуют за работу без кассы

а никто и не спорит, что Клерк - хороший. Наоброт, очень хороший и очень полезный. Но заголовки п...
Автор статьи умница! Постарайтесь распространить материал для широкого читателя за рамки Клерка...
Не надо отпуск удлиннять. Достаточно законных 28 дней, которые и так дробить приходится, чтобы не...
Ресурс-то очень хороший как специализированный, только всё время норовит политические фэйки желто...
пачка сигарет - 100 рублей, основные поставщики(ходовые марки) поставляют сигареты под 6%, дешевл...
Если отменят праздники, то надо будет менять профессию. У бухгалтера максимум отпуск 2 недели в г...
Дело не столько в количестве, сколько в стоимости содержания отдельных чиновников и их полезности...
На сайте ФНС уже можно сдавать отчетность, кроме НДС, бесплатно. Правда об этом мало кто знает. h...
Ну да, скорее всего, так и напишем.
Только вот, в ряде случаев работодателю плевать на отпуск работников.Особенно тяжелая ситуация в ...
@Алексей Малых, будьте добрее к людям :)Клерк - заслуженно хороший ресурс....
сделайте сдачу полностью бесплатное для всех через единого гос оператора и все начнут сдавать эле...
По крайней мере такая возможность в законодательстве предусмотрена. Что тогда напишет уважаемый К...
а можно для сравнения, статистику других стран привести? может не все так плохо.... или так хорош...
Вы не подозреваете, что некоторые люди гордятся своей профессией? и профессиональный праздник для...
Где-то мелькало маааленькое уточнение: ПО ЗАЯВЛЕНИЮ будут сами считать, а не всем подряд....
Зачем тратиться на программистов, ведь тогда начальству с ними своей зарплатой делиться придется....
ФНС блокирует сразу все счета, так что если и содержать второй счет, то только для п. 3 и 5. ...
ну да, ну да. пенсионный возраст? не, не слышали
Ждём новые результаты исследований продолжительности нашей счастливой и беззаботной жизни! Росста...
Только я все равно не понимаю-смысл ИП розничной торговли с эквайрингом,онлайн-кассой и 1С открыв...
А сдача в аренду такой недвижимости не попадает под НПД. Под НПД попадает только сдача жилых поме...
А если у меня мама 83 года и операции по счету не велись, только перевод ИП по договору за оказа...
Здравствуйте. Поясните,пожалуйста,как оплачивать налог за сдачу в аренду не коммерческой недвижим...
Нет бы ЛК ИП спустя 9 месяцев все таки починить, какое там никому ненужной ерундой будем занимать...
Неудобно. Ну, налоговикам на наше неудобство всегда было плевать....
А те кто совмещают ПСН и УСН?
А агентам-комиссионера они чего насчитают?
Не ПСН, а НПД - налог на профессиональный доход. И это совсем другая история...
бл..самая ж-- это налог с кадастра(((считают собаки херово...реально завышено...
Да они за копейку удавятся, мне тут один за 182 рубля всю душу вымотал. А там зп не получили - и ...
ПСН сейчас так и работает. В мобильном приложении размер дохода забил (или из банка данные автом...
Интересная статья...А как быть с Определением Верховного суда РФ от 30 мая 2019 года №305-ЭС19-39...
Любое лицо или только юрлица и ИП?У нас такая ситуация. ООО продает товары Клиенту. Возит товары ...