Кого сейчас не штрафуют за работу без кассы

Налоговики пока не будут штрафовать за неприменение ККТ. Но повезло не всем налогоплательщикам.

Напомним, до 1 июля 2020 года приостановлено действие частей 2 — 4 и 6 статьи 14.5 КоАП в отношении применения ККТ:

при осуществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте;

при расчетах за услуги в сфере ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

Такая норма содержится в Федеральном законе № 171-ФЗ от 03.07.2019.