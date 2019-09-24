Пени за заблудившиеся налоги начисляют в пользу ФНС

Налоговые обязательства не считаются исполненными вовремя, если банк-корреспондент вернул платежные поручения иностранной организации, и налог был уплачен позже установленного срока.

К такому выводу пришла ФНС по результатам рассмотрения жалобы (решение № СА-4-9/18985@ от 19.09.2019).

Иностранная организация, оказывающая электронные услуги на территории РФ, представила в зарубежный банк платежные поручения. Он передал их в российский банк-корреспондент, который вернул их без исполнения, так как в документах не были указаны обязательные налоговые реквизиты (ИНН, КПП, УИН). Налогоплательщик отправил скорректированные документы и уплатил налог позже установленного срока, за что инспекция начислила ему пени.

Организация согласилась с начислением пени, однако обжаловала в ФНС ее сумму. Она указала, что пени не могут начисляться за время, которое потребовалось банку на обработку платежа и его возврат на расчетный счет налогоплательщика из-за ошибки. Компания посчитала, что обязанность по уплате налога считается исполненной в момент списания с ее счета денежных средств.

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС подтвердила правомерность начисления пени и поддержала позицию инспекции.

ФНС отметила, что ссылка заявителя на постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П несостоятельна, так как платежные поручения были возвращены банком и налог в бюджет в установленный срок не поступил. Поэтому инспекция правомерно начислила пени за его несвоевременную уплату.