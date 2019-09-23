Инспекция по заказу свыше требует объяснить, почему так мало налогов

Компаниям стали массово приходить требования дать пояснения к представленным декларациям по налогу на прибыль. Инспекторы указывают, что данные заказывает управление, а потому не мешкайте, ведь показатели еще анализировать.

Требование получают организации, у которых в 2018 и 2019 году снизились доходы от реализации. Им предлагают либо исправить цифры в отчетности, либо пояснить странный факт падения выручки. Срок на ответ — 5 рабочих дней.

Одним из таких требований делится экс-начальник управления налоговой службы по Владимирской области Сергей Кошелев. Он рекомендует не игнорировать требование, но ответить, что изложенные в декларациях данные верны, не содержат ошибок или искажений и соответствуют реальным результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.