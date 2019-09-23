Клерк.Ру

Какую справку о доходах нести в банк, если ты самозанятый

Банки принимают справки из «Мой налог» для подтверждения доходов самозанятых граждан.

ФНС подтвердила официальный статус справки, так как система проставляет на ней электронную подпись (письмо ведомства от 13 сентября 2019 г. N ЕД-4-20/18515).

Справку можно сформировать самостоятельно в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоги самозанятых»

Все семинары по теме Налоги самозанятых