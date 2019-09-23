Какую справку о доходах нести в банк, если ты самозанятый

@sveetna, ОСН 7 р. НДС заплатит в бюджет (20-13). На эту сумму и будет разница между прибылью О...
особенно мне "нравятся" условия страховки ВТБ без которой они не выдают ни один кредит... а страх...
и нашНе понимаю ,какой плюс от этого налогоплательщику?! Давайте, еще миллион способов придумаем,...
еще б и выручку не складывали...
Огурец, не забывайте, что для этого надо хотя бы минимальные познания в учете иметь. А у многих с...
а потом минц-2 свалит со всеми этими денежками в далекие дали...
тут я согласна, но не все так однозначно. Повышение НДС на 2% тоже на исполнителя возложили -пред...
"Мое Дело" стоит от 10.000 рублей в год без работников и от 20.000 рублей в год с работниками. Мо...
Ну я про 120 расходов утрирую, конечно. Но принцип тот же. Заявления о том, что упрощенцы некую п...
Это как с повышением зарплат медикам, согласно указаниям Сказочного. Сократить половину врачей, з...
Из Вашего же примера. Добавим закупку с ндс на 80 р. Тогда ОСН получит 33р дохода, а УСН 40р. Где...
О, ну раз объявили о массовом сокращении, ждем роста числа госглистов. Было 2,4 миллиона, станет ...
Вот для чего они, оказывается, продолжительность жизни увеличивают)) На всем экономят....
Это как? За 120 купили, за 120и продали? Это не говоря уже о расходах, которые не дают вычета ндс...
Еще есть здравый смысл - зачем платить больше?
Я лично налоговикам не доверю даже простое умножение на 6% ;) Ибо они умножат 1000 на 6% и получа...
Только что в СБ обновляли зарплатные карты - пока человек не получит карту, банк ничего не сообща...
Я думаю они учтут это. возможно придется дополнительно сообщать об уменьшениях каким-то другим сп...
Вообще-то при УСН 6% есть еще уменьшение налога на взносы, пособия и пр. А не просто тупое умноже...
А зачем же вы сейчас больше налогов государству платите? Оно не оценит и спасибо не скажет ))...
Да ладно, откуда прибыль то возьмется? Контракт 120 тыс, включая НДС 20 тыс. Плательщик НДС что д...
Не умеете пользоваться поисковиками? Ваши проблемы...
А почему не платежеспособность и разгильдяйство моего какого-либо родственничка должны отражаться...
После повышения пенсионного возраста это ещё один разумный и популярный шаг! "Пусть сдохнет тот, ...
вот именно, к чему ждать повода и зря организм мучить
Лично у меня применении УСН ( доход минус расход) налог по сравнению с ЕНВД уменьшится. Но расхо...
Так. Только это обоснованная прибыль.
Я отказалась от бумажных писем в личном кабинете, теперь на электронку приходят письма что налог ...
Раз соглашение есть подписанное, то и дбп есть.
О каждом пройденном курсе Таня не забывала рассказать начальнику — за это ее&...
не факт.... Наоборот будут знать, с кем связываться!!!
МТС, например, при замене карты принудительно на 24 часа блокирует СМС от банков, чтобы коды подт...