Клерк.Ру

За пару тысяч можно купить «освобождение» от налоговой проверки

Тактика защиты VS Шапка-невидимка.

Вебинар для владельцев бизнеса и хороших бухгалтеров. В чем принципиальная разница между курсом «Налоговые проверки. Тактика защиты» и вебинаром «Минимизируем риски налоговой проверки»?

В первом случае вас учат защищаться, а во втором — не допустить. Так вот, на вебинаре Екатерина Клименко расскажет о том, как на свою компанию надеть шапку-невидимку.

Какая программа вас ждёт:

  • Что налоговики уже знают о вас.
  • По каким критериям налоговая вас оценит.
  • Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли».
  • Как инспекторы раскрывают схемы и доказывают взаимозависимость между юридическими лицами.
  • Почему вы не больше не можете использовать свои схемы и как налоговая их докажет.
  • Свежие практические истории и решения суда.
  • Какие критерии вы можете проверить самостоятельно.
  • Что такое «витрина налогового мониторинга» и «файл стандартного налогового аудита» и почему это ждет нас всех в будущем.
  • Как «следят» за бизнесом банки, как происходит блокировка счетов.
  • Когда блокировки расчетных счетов незаконны и что можно с этим сделать.
  • Когда банк может заблокировать счета и списать недоимки со счетов взаимозависимых лиц и как этому противодействовать.
За 2 часа вебинара вы:

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узнаете, как работают налоговики;

научитесь профессиональной маскировке;

овладеете навыками беспроигрышного чутья опасности.

А закрепим знания тестами в прямом эфире. Если к вам ещё не пришли налоговики, самое время научиться минимизировать риски налоговых проверок!

Купить вебинар за 2000 руб.

 

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