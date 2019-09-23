За пару тысяч можно купить «освобождение» от налоговой проверки

Тактика защиты VS Шапка-невидимка.

Вебинар для владельцев бизнеса и хороших бухгалтеров. В чем принципиальная разница между курсом «Налоговые проверки. Тактика защиты» и вебинаром «Минимизируем риски налоговой проверки»?

В первом случае вас учат защищаться, а во втором — не допустить. Так вот, на вебинаре Екатерина Клименко расскажет о том, как на свою компанию надеть шапку-невидимку.

Какая программа вас ждёт: Что налоговики уже знают о вас.

По каким критериям налоговая вас оценит.

Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли».

Как инспекторы раскрывают схемы и доказывают взаимозависимость между юридическими лицами.

Почему вы не больше не можете использовать свои схемы и как налоговая их докажет.

Свежие практические истории и решения суда.

Какие критерии вы можете проверить самостоятельно.

Что такое «витрина налогового мониторинга» и «файл стандартного налогового аудита» и почему это ждет нас всех в будущем.

Как «следят» за бизнесом банки, как происходит блокировка счетов.

Когда блокировки расчетных счетов незаконны и что можно с этим сделать.

Когда банк может заблокировать счета и списать недоимки со счетов взаимозависимых лиц и как этому противодействовать.

За 2 часа вебинара вы:

узнаете, как работают налоговики;

научитесь профессиональной маскировке;

овладеете навыками беспроигрышного чутья опасности.

А закрепим знания тестами в прямом эфире. Если к вам ещё не пришли налоговики, самое время научиться минимизировать риски налоговых проверок!