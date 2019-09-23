Социальный вычет по НДФЛ на обучение могут увеличить

Сейчас размер социального вычета на обучение составляет 50 тыс. рублей в год. Эта сумма не пересматривалась с 2007 года.

В Госдуму внесен законопроект № 797659-7, который вносит поправки в ст. 219 НК, повышая размер вычета.

Авторы проекта, депутаты от КПРФ, предлагают установить следующие пределы: 80 000 рублей с 1 января 2021 года, и 100 000 рублей с 1 января 2022 года на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Также предлагается увеличить совокупную сумму социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 1 статьи 219 НК с 120 000 рублей до 150 000 рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что оплата обучения стоит гораздо дороже тех 50 тыс. рублей, которые государство разрешает принять на вычет, а количество бюджетных мест из года в год сокращается.

Например, средняя стоимость обучения в МГУ составляет 320 000 рублей в год, в МГИМО — 340 000 рублей. Обучение в регионах обойдется дешевле, но тоже больше 50 тыс.