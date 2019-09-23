Уведомление о КИК надо будет сдавать по новой форме

С нового года меняются форма уведомления налоговиков о контролируемых иностранных компаниях. Связано это с изменениями в налоговом законодательстве.

Вместе с новой формой утвержден формат и порядок заполнения уведомления. Приказ от 26.08.2019 № ММВ-7-13/421@ официально опубликован 19 сентября и вступит в силу через 10 дней.

В соответствии со статьей 25.14 НК РФ налогоплательщики, признаваемые налоговыми резидентами РФ, должны уведомлять налоговый орган о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они являются.

Согласно новому порядку, заполнению подлежат только те листы уведомления, в которых будет указываться информация. Ранее все разделы и поля подлежали обязательному заполнению.

Установлен порядок заполнения уведомления при его представлении организацией-правопреемником и уточненных уведомлений за реорганизованную организацию. Для этих целей предусмотрены также коды форм реорганизации и код ликвидации организации.

Уведомление, как и прежде, представляется в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток КИК. Стоит иметь ввиду, что если прибыли у КИК нет, то, по мнению Минфина, уведомление все равно должно быть отправлено в налоговые органы.