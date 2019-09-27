Срочное дело, которое нужно закрыть к понедельнику

Оплатите сегодня долги за прошлый год, которые висят перед бюджетом, чтобы налоговая не испортила вам репутацию.

Сведения о компаниях открыты. Но эту базу ФНС обновляет не регулярно, а только раз в год. 1 декабря пройдет очередное обновление, и в интернете поселится новая информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, образовавшимся на 31 декабря 2018 года. Если погасите эти долги 1 октября (следующий вторник) и позднее, в сети все равно будет указано, что за вами числится долг. И это информацию не изменят до конца 2020 года. Многих контрагентов любые долги отпугивают, все-таки один из критериев недобросовестности.