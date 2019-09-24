Как сменить адрес и не потерять право на вмененку

Компания применяет ЕНВД по грузоперевозкам и состоит на учете как плательщик этого налога по месту нахождения организации. Что делать, если адрес «прописки» организации сменился, а работать и далее планируется при вмененке? Ответ на этот вопрос дан на сайте ФНС, в разделе «Часто задаваемые вопросы».
При изменении места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя необходимо:
1. В налоговый орган по прежнему месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя представить:
- заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по форме ЕНВД-3 (для организации) или ЕНВД-4 (для индивидуального предпринимателя);
- налоговую декларацию по единому налогу на вмененной доход по виду деятельности — транспортные услуги за период, в котором налогоплательщик состоял на учете в качестве плательщика единого налога в указанном налоговом органе.
- заявление о постановке на учет в качестве плательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по форме ЕНВД-1 (для организации) или ЕНВД-2 (для индивидуального предпринимателя);
- налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход по виду деятельности — транспортные услуги за период с даты постановки на учет налогоплательщика в указанном налоговом органе в качестве плательщика единого налога до конца соответствующего налогового периода (квартала).