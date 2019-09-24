10 стран, где русскому бизнесу дешевле и безопаснее

Вышел рейтинг лучших стран для российского бизнеса, составленный UFG Wealth Management и Confidery family office, пишет Forbes.

Пока крупные бизнесмены не торопятся переводить свой бизнес во внутренние офшоры на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский в Приморье, (и правильно делают) их активы сидят в юрисдикциях по всему миру.

10 наиболее предпочтительных юрисдикций для ведения бизнеса:

1. Кипр. Понятное правовое поле, прозрачность системы налогообложения, защиту от двойного налогообложения и отсутствие налога на операции с ценными бумагами.

2. Люксембург. Гибкая налоговая политика, благоприятный инвестиционный климат, отсутствие валютного контроля, высокая концентрация финансовых структур и упрощенная процедура регистрации компаний.

3. Сингапур. Развитая финансовая система и отсутствие барьеров для выхода на рынок. Минимальный размер уставного капитала при регистрации компании может составлять $1, а сама регистрация занимает всего 1-3 дня. Законодательство страны лояльно к иностранным гражданам: руководить бизнесом можно из-за рубежа.

4. Нидерланды. В числе главных преимуществ юрисдикции развитая финансовая система, большая концентрация иностранного бизнеса и более либеральные по сравнению с другими странами ЕС процедуры по регистрации бизнеса.

5. Ирландия. Юрисдикция более благоприятна для работы фондов инвестиций, IT-бизнеса, привлечения международных инвестиций. Здесь существует развитая инфраструктура по поддержке стартапов. Ставка налога на прибыль в секторе торговли в Ирландии 12,5%, во всех остальных секторах она составляет 25%.

6. Мальта. Номинальная ставка налога на прибыль на Мальте одна из самых высоких — 35%. Однако благодаря системе возврата налога в зависимости от источника прибыли эффективная ставка налога может опускаться до 5%. Ставка для налогообложения дивидендов составляет 10%. Статус международной компании позволяет выплачивать дивиденды собственникам мальтийской компании без вычета налогов. В числе преимуществ юрисдикции подписанный с Россией договор об избежании двойного налогообложения.

7. Гонконг. Развитая финансовая инфраструктура, быстрая регистрация прав собственности и наличие большого числа квалифицированных юристов, работающих по англосаксонской системе права. Из-за санкций эта юрисдикция быстро набирает популярность среди россиян. Гонконг больше всего подходит для сделок по структурированию капитала акционеров или для компаний, нацеленных на работу с азиатскими клиентами.

8. Великобритания. В последние годы сдала позиции из-за неопределенности Brexit и ужесточения процедур по ревизии источников происхождения капитала. Среди плюсов: развитый финансовый сектор, быстрая процедура регистрации компании. Среди главных сложностей для россиян — прохождение процедур комплаенса при открытия банковского счета и проверке происхождения капитала.

9. ОАЭ. Большинство юридических лиц освобождаются от налога на прибыль. Налоги на доходы физлиц отсутствуют. На эту юрисдикцию наблюдается в последние годы стабильный спрос из России и стран СНГ, в частности, из Казахстана. Больше всего ОАЭ подходит для регистрации крупных холдингов. Среди главных минусов — частая корректировка законодательства и комплаенс-процедуры в банках.

10. Лихтеншнейн. Ставка налога на прибыль в Лихтенштейне — одна из самых низких в Европейской экономической зоне, 12,5%. Это страна предоставляет хорошие условия для частных и семейных фондов. Среди преимуществ юрисдикции — развитость банковского сектора, наличие высококвалифицированной рабочей силы и большая гибкость налогового законодательства при работе с иностранными инвесторами. Нет налога на дивиденды.