Клерк.Ру

ФНС сливает ФСБ засекреченные декларации

Опасный прецедент создали ФСБ и суд — они использовали в качестве доказательства по уголовному делу декларацию по амнистии капитала.

Речь идет уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», пишут «Ведомости». Материалы дела были предоставлены газете стороной защиты. Сама декларация была изъята ФСБ из здания центрального аппарата ФНС.

В обвинительном заключении указывается, что в середине 2016 г. Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. У одной из этих компаний — Midwest Marketing Limited Израйлит якобы собирался купить свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении.

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Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК). Следователи использовали декларацию как доказательство по первым двум статьям.

Адвокаты Израйлита настаивали, что делать этого нельзя, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые. И хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела, говорят юристы: декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант.

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При объявлении амнистии капиталов, власти обещали, что уголовного преследования граждан, подавших специальную декларацию, не будет. Бизнес не сразу в это поверил, но в результате за четыре года задекларировали доходы 19 тыс. человек. Большинство из них сделало это только из-за обещаний властей, что силовики не воспользуются декларациями. Однако оказалось, что это не так.

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