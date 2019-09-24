ВТБ цинично кинул своих клиентов

Крупный банк, а ведет себя как торгаш и спекулянт на рынке, жалуются клиенты ВТБ на банк. С 1 октября ВТБ меняет программу ВТБ-бонус.

Накопленные мили теперь сгорают, клиентов торопят их скорее тратить. Но что видят люди, когда бегут тратить скопленные баллы?

Цены, конечно, взлетели.

Товары в бонусах стали стоить в 1,5 раза дороже, чем у партнёра в магазине (Холодильник, Технопарк, Оби, Хофф...). Проверить легко по сертификатам. О том, что условия стоимости бонусов изменятся, или условия партнёрства, — ни слова не было.

Сегодня хотел оплатить бонусами на сайте bonus.vtb.ru авиабилеты и внезапно обнаружил, что можно оплатить только 50% стоимости.

Попробовал заказать билеты на самолет — вообще отличный результат — 98000 за билеты стоимостью 34000 по сайту перевозчика. Отключить рекламу

Но, даже, если что-то хочешь выбрать, оплатить баллами не получится.

Хочу сделать заказ — товар в наличии, но при уточнении у партнёра, он отсутствует, при этом на их сайте он есть.

У меня около 35000 бонусных миль. Попытался их потратить, несмотря на поистине конские цены на сайте бонусной программы ВТБ. Однако не тут-то было! За все эти дни я смог потратить только 12000 бонусов, не взирая на многие потраченные часы времени и почти маниакальное упорство. Начиная с вечера минувшего воскресенья, покупки на сайте невозможно осуществить от слова совсем, а пробовал я разные варианты: менял устройства (ноутбук, стационарный компьютер, разные смартфоны), операционные системы и т.д. Неоднократные обращения на горячую линию проблему не решили, в ответ я слышал одно — все работает в штатном режиме. Отключить рекламу

Как потратить скопленное? Никак?

Сегодня сотрудники банка сообщили, что потратить бонусы можно только в приложении или на сайте программы, а значит, по факту, никак.