Зачем вам вообще напрягаться? ИФНС успешно приняла абсурдный отчет

Знаете, как отобразить в балансе известное изречение «Денег нет, но вы держитесь»? Рассказываем, с каким креативом столкнулся участник группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке при изучении баланса турфирмы.

Как сообщить налоговикам, что у компании не просто нет денег, а их ну вот совсем-совсем нет? Элементарно! Фирма в своем балансе отразила денежные средства в виде отрицательной цифры.

Участники обсуждения задаются вопросами:

Как бухгалтер мог составить такой баланс?

Как этот файл прошел через СБИС?

Куда смотрели налоговики, принимая этот шедевр бухотчетности?

Коллеги отмечают, что по большому счету бухотчетность мало интересует налоговиков. Сдали, и ладно.

да чхать они хотели на нашу бух отчетность, 90% инспекторов ее в принципе читать не умеют. Актив и пассив сходится, и ладно. — пишет Наталья

А вам приходилось сталкиваться с чудесным и смешным в бухотчетности, успешно принятой налоговиками?