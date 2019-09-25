Сколько ФНС зарабатывает на сложных правилах заполнения платежек

Иностранные компании, плательщики налога с оказываемых электронных услуг (так называемый «налог на Google»), столкнулись с жесткими реалиями нашего законодательства. Заплатить налог оказалось не так просто, ведь у нас есть куча обязательных реквизитов для налоговых платежей.

Свыше полутора миллионов пеней придется заплатить иностранной организации, трижды безуспешно пытавшейся отправить платеж в российский бюджет со своего счета в иностранном банке.

Вот хронология событий:

26 апреля организация отправила налог в размере 50,4 млн.рублей, однако 31 мая деньги вернулись обратно. Налоговики объяснили это тем, что в платежном документе нет обязательных реквизитов: статус платежа (01), основание платежа (ТП)/(ТP); налоговый период (KV.01.2019).

21 июня платеж был еще раз отправлен, но опять не получилось — он был отменен банком в связи с несоблюдением правил (не указаны обязательные поля «ИНН» и «КПП» плательщика, УИН).

9 и 11 июля были предприняты еще две попытки уплатить налог, но с тем же результатом. Реквизитов в платежке по прежнему не хватало. И только 12 июля компании удалось расплатится с российским бюджетом.

В связи с несвоевременной уплатой налога в срок были начислены пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога и в адрес компании были направлены требования от 07.05.2019 № 352 об уплате налога в сумме 50 394 181,00 рубль и пени в сумме 52 073,99 рубля, от 06.06.2019 № 721 об уплате пени в сумме 494 702,87 рубля, от 05.07.2019 № 848 об уплате пени в сумме 867 792,93 рубля, от 06.08.2019 № 1266 об уплате пени в сумме 176 087,53 рублей.

Общая сумма начисленных пеней составила 1 590 657,32 рублей (52 073,99 494 702,87 867 792,93 176 087,53). При этом пени были рассчитаны за все дни неуплаты налога.

Компания пыталась оспорить размер начисленных пеней обратилась в ФНС с жалобой. Фирма посчитала, что при расчете пени не должны учитываться периоды, в течение которых банк исполнял поручения налогоплательщика по перечислению денежных средств в бюджет, то есть с момента предъявления указанных поручений в банк и до момента возврата денежных средств на расчетный счет налогоплательщика.

Кроме того, иностранный налогоплательщик посчитал, что налоговые органы дискриминирую его и нарушают принцип равенства. Поскольку для российских плательщиков налог считается уплаченным в день поступления платежки в банк, тогда как у иностранной организации, по мнению налоговиков, только в день поступления в банк-корреспондент.

Однако ФНС отказалась что-либо пересчитывать, дискриминации не нашла и не пожелала давать оценку действиям банка-корреспондента, не предоставлявшего информацию о причинах отклонения платежей. Зато российский бюджет обогатился на 1,6 млн. рублей.

Скорее всего многие иностранные компании наступили на эти же грабли. Им трудно представить, что бюджет отказывается принимать налог, просто потому, что не указано несколько цифр, по сути не имеющих отношения к идентификации платежа и плательщика.