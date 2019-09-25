Что налоговики предлагают взамен ЕНВД

До последнего времени ЕНВД — один из самых востребованных специальных режимов налогообложения, используемых малым бизнесом. Однако в последние годы имеется тенденция снижения популярности этого режима налогообложения из-за предстоящего упразднения, заявили в УФНС по Приморскому краю.

Действующие нормы законодательства о налогах и сборах предоставляют возможность применения других специальных режимов налогообложения, например, УСН или ПСН для ИП.

Правительством запланированы меры по расширению возможностей использования патентной системы с учетом накопленной практики применения системы налогообложения в виде ЕНВД, отмечают налоговики.

Кроме того, в региональной УФНС заявляют, что в законопроекте № 720839-7, принятом недавно Госдумой, предусмотрено внесение изменений в действующую ПСН, которые по сути приблизят ПСН к ЕНВД.

Между тем ранее мы рассказывали о поправках, вносимых в главу про ПСН и изменений, направленных на сближение этого режима с ЕНВД замечено не было. Поэтому непонятно, что имеет в виду УФНС, заявляя о приближении ПСН к ЕНВД.