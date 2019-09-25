Предпенсионерам дают второй шанс

В этом году при содействии служб занятости планировалось обучить 50 тыс. предпенсионеров. Этот план перевыполняется, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

К настоящему времени уже заключены договоры на обучение 72,2 тыс. человек. Прошли или заканчивают обучение 53,1 тыс. человек.

Лидеры обучения — Белгородская область, Костромская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Оренбургская область, Саратовская область, Алтайский край, Амурская область, Ульяновская область.

Отметим, в рамках национального проекта «Демография» ежегодно обучение должны пройти не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, из них 50 тыс. человек — при содействии органов службы занятости и 25 тыс. человек — с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

Таким образом, к концу 2024 года мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее 450 тыс. человек. На эти цели из федерального бюджета выделяется 5 млрд рублей ежегодно.