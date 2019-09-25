Неуплату налогов хотят приравнять к терроризму и геноциду?

В конце мая был обнародован проект постановления пленума Верховного Суда, предлагающий квалифицировать неуплату налога в качестве длящегося преступления. Это означает возможность привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления, совершенные в любой момент времени в прошлом без ограничения срока давности.

Накануне эту тему обсудили на конференции, организованной РСПП совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина.

Участники конференции единодушно отметили, что предусмотренные статьями 198, 199 УК преступления являются оконченными с момента неуплаты налогов, в установленный срок. Прозвучало мнение, что признание налоговых преступлений длящимися фактически ставит их в один ряд с незаконным хранением оружия или уклонением от службы в армии.

Кроме того, в условиях постоянно меняющегося толкования налоговых норм, новый проект несет в себе риски привлечения к налоговой ответственности даже добросовестных, но заблуждающихся вместе с правоприменителями налогоплательщиков.

Вызвал озабоченность у участников конференции и такой довод, что в условиях признания налоговых преступлений длящимися сохраняется возможность привлечения лиц к уголовной ответственности в течение неопределенного времени, что фактически уравнивает налоговые преступления по степени общественной опасности с такими преступлениями, как терроризм, геноцид и планирование войны.

Участники конференции пришли к выводу о необходимости включения в Постановление Пленума ВС РФ положения, согласно которому сроки давности уголовного преследования по налоговым преступлениям следует исчислять с момента неуплаты налогов в установленный срок. Данное предложение поможет избежать использования термина длящихся налоговых преступлений в правоприменительной практике.