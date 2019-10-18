НПФ «Сафмар» с рейтингом 1,3: «Клерк» – не нормальное СМИ

Вчера опубликовали совет-просьбу Александры Баязитовой облапошенным вкладчикам негосударственных пенсионных фондов. Сегодня под конец рабочей недели прилетает обиженный вопрос из НПФ «Сафмар». Главному редактору сайта Марине Снеговской пишет Екатерина Невская, начальник пресс-службы: «на каком основании размещена негативная заказная перепечатка статьи с ресурса «Адские бабки»?

Пресс-служба фонда говорит, что все ложь, информация непроверенная, и вообще: докажите. В конце вежливое-лукавое «удалите, и мы будем признательны».

Наш главред отвечает: прокомментируйте, где неправда, мы все опубликуем. Нас даже не пугает перспектива разместить опровержение. Но в ответ нам приходит «фи». Комментарии бессмысленны, доказывать нам нечего, и вообще читайте статьи в нормальных СМИ, в частности, в «Коммерсанте».

Ну вот что за позиция: их пачкают посты из неанонимных каналов, но они находят унизительным отмыться и дать лишний комментарий.

И такой тон себе позволяют представители организации с народным рейтингом в 1,3 балла. НПФ, пробивший дно, мог бы быть более разговорчивым и откровенным. Люди пишут про незаконный перевод сбережений. А положительные отзывы на НПФ «Сафмар» как раз таки и попахивают заказухой.

Мы по-прежнему ждем и готовы опубликовать развернутый комментарий или опровержение словам, перепечатанным с канала «Адские бабки».

«Клерку» хоть никогда и не платили, но и не в первый раз голословно приписывали заказуху.