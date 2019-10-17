Срочно нужно подать жалобу, если пострадали от действий НПФ «Сафмар», «Открытие», «Будущее»

Пострадавшие от мошенничества НПФ «Сафмар», «Открытия», «Будущего» и прочих Нефтегарантов!

Источники рассказывают, что принято политическое решение довести до конца дело о незаконных переводах ваших накопительных пенсий для разграбления в эти замечательные организации, передают «Адские бабки». То есть до реальных посадок виновных (или тех, кого сделают виновными).

Сейчас уже признано мошенническими более 500 тыс. заявлений о переводе накоплений.

Решается вопрос, кто конкретно доведет дело до конца – МВД или Следственный комитет. И тут чем больше заявлений от пострадавших, тем лучше. Зайдите на сайт трех ведомств: Генпрокуратуры, СК РФ и МВД и не поленитесь написать заявление с подробным описанием всего произошедшего. О том, что ваши деньги без вашего ведома были незаконно переведены в негосударственный фонд, и этим вам был причинен значительный ущерб.

Вы будете признаны потерпевшим. А после этого станет значительно легче судиться с самими фондами, чтобы выбить из них компенсацию за причиненный ущерб и моральные страдания.