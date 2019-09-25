Сбербанк откроет авторынок

Приходите на профильную практическую конференцию 23.10.2019, будут все: ЦБ, ФНС, РФМ, сами некото...
Им трудно представить, что бюджет отказывается принимать налог, просто потому, что не у...
вроде срок в налоговой говорили до 25 октября или я что-то не поняла...
СБИС то как раз хоть что то проверяет, а вот 1С отчетность-это зоопарк! Главное для них- галочку ...
а если ИП открыт тоже в июле, без работников. УСН. Приход был больше 300 тысяч. Мне тоже надо до ...
Статус плательщика - это вообще за гранями понимания и здравого смысла!...
Государственные пособия гражданам, имеющим детей, входят в "перечень иных выплат за счет средств ...
У прикормышей налоговой в балансе видела отсутствие уставного капитала вообще, хотя по уставу ...
берут. У меня Visa, как-то пополняла несколько раз карту то ли Маестро, то ли МастерКард, снимали...
Странно, как они выставить выписку с отрицательными суммами у них бы баланс поехал и не сошелся б...
Ввести трёх-четырехзначные коды налогов/сборов и оставить в платежках/декларациях только их....
В Питере народ аморфный, пока крошка в хлебнице есть никуда не пойдет, нужно брать пример с Дагес...
Неотгуляных дней станет больше... Вот и всё.
В ПФР эти люди не платят ни копейки.
А я согласна с Владимиром Вольфовичем, хоть и работаю бухгалтером. Часто бывает нужно один-два дн...
Дураки как раз те, кто ходит с документами. Чем меньше документов на вынос, тем меньше вопросов. ...
Похоже, что банк был не российский. Там таких реквизитов (ИНН, КПП и пр.) и не предусмотрено совс...
Да, у меня больше 100дней отпуска накопилось. Компенсацию неотгуленного отпуска отменили, а если ...
Я так понимаю, что речь только о бюджетниках пока. Обязанности проставлять такой код у организаци...
Бредятина. Догадываться откуда у поставщика товар мы не можем, ну нет у нас пока третьего глаза. ...
Не раскачивай лодку, в которой плывешь,И в колодец не плюй по дороге,Не пытайся одеть королевою л...
вчера в родительский комитет переводила. со сбера на сбер... с комиссией...
Ели переводить со Сбера на Альфу через Альфа-клик, то комиссии не будет....
причем тут Чопы и бухгалтеры?
так все эти расчеты не просто так придуманы. Спецы работают. В приличной развитой стране пенсия с...
ИФНС, конечно, враги рода человеческого, но... Организация у которой один налоговый платеж аж 50 ...
У русских то не всегда получается оплатить налоги, а для иностранца вообще полный мрак :)Вообще д...
Эээ В растаможку больше не ходим? Кто его знает откуда товар. А мы и на ЮЛ берём))...
Что б ещё такого сделать за счёт работодателя?
Думаю, что чем больше будет таких двух часовых специалистов, тем более ценен буду я. ...
Сегодня пыталась заполнить платежку с указанием этого кода. В банк-клиенте моего банка такого пол...
Ну откуда понабрались таких глупостей про заграницу? ))
Т.е. вы считаете нашу Конституцию несправедливой в части равноправия граждан? О как! А причем тут...
Согласна... но у кого то это может быть единственный шанс заиметь свое отдельное жилье......
Все жалеем перевозчиков, таксистов, а чем они лучше нас? Закон для всех один должен быть....