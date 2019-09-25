Сбербанк откроет авторынок

Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками, предлагая им присоединиться к новому проекту. Сбер хочет продавать новые и поддержанные автомобили.

Каталог автомобилей появится в приложении Сбербанк Онлайн. Предположительно, каталог будет взят с «Авто.ру». Тут же можно будет оформить автокредит.

Попутно банк заработает и от сделок по продаже дополнительных финансовых услуг, таких как страхование.

Сбербанк уже продает недвижимость через сайт «ДомКлик». А также вскоре наладит реализацию кофе в своих отделениях.