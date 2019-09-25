Сколько успокоительных выпивается в отчетный период

Сколько бы ни было отчетностей за плечами, очередная кампания, когда меньше, когда больше — стресс.

Подотчетники и контрагенты подставляют с документами, ФНС вводит новые формы, когда с этим решите — зависнет программа или система отправки декларации. У вас как обычно: пар из ушей или слезы?

Специально, чтобы вы сдавали квартальную отчетность уже по-новому, а не как обычно в режиме выживания, мы проводим двухчасовой вебинар. Это практические советы, от тех, кто раньше как и вы зашивался в делах, а теперь поймал дзен.

Вебинар проведет Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главбух, финдир и практикующий психолог. Она знает и как наладить организационные процессы, и как морально выдерживать нагрузку, как остановить гонку, но чувствовать удовольствие от любимой работы.