Рунет начали отключать от остального мира

Власти огородят Рунет от остального мира.

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета.

Устанавливается оно на случай неких угроз для работы рунета — в случае чего можно будет изолировать российский сегмент интернета от остального мира.

Пока монтаж проходит в одном регионе страны в рамках пилотного проекта Роскомнадзора, узнал ТАСС. О каком регионе идет речь, ведомство не сообщает. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что все крупные операторы сотовой связи присоединились к пилотному проекту ведомства.

В ноябре вступит в силу закон о «суверенном рунете», принятый весной. Согласно документу Роскомнадзор сможет контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

Минкомсвязи в свою очередь определило перечень угроз, при которых рунет может перейти в режим централизованного управления. В частности, при угрозах целостности (когда невозможно установить соединение между пользователями), устойчивости (когда отказывает часть оборудования либо происходят природные или техногенные катастрофы) и безопасности (когда кто-то пытается взломать оборудование провайдеров или оказывает «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие» на сети связи).

Короче, есть опасность, что с интернетом будет примерно так же «не очень», как с картами «Мир».