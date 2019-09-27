При покупке квартиры на имя детей имущественный вычет получают родители

Налогоплательщики-родители, которые фактически несли расходы по приобретению жилья в собственность своих несовершеннолетних детей, вправе учесть такие расходы в составе имущественного налогового вычета, но не более 2 000 000 рублей в целом на родителя.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/67834 от 03.09.2019.

Уточняется, что указанный вычет предоставляется родителям, а не их несовершеннолетним детям.

В случае если налогоплательщики-родители воспользовались своим правом на получение имущественного налогового вычета в отношении жилья, приобретенного до 01.01.2014, то оснований для предоставления им такого вычета повторно при приобретении другой квартиры в собственность своих несовершеннолетних детей не имеется.