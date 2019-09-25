Уже известно, какой будет минимальная пенсия в 2020 году

Лизинг никуда не исчезнет, потому что он про писан в Гражданском кодексе и никак от ФСБУ не завис...
Понятие "лизинга" исчезает получается,это ж финансовая аренда...К чему такой огород?!((((( ...
Не понятно, каким образом Сергеев-Градский хочет отменить эту чужую лотерею для своих холопов? Ло...
А чем отличается от трех окладов при увольнении?
Банки вон давно сами уже решают, куда и сколько вы должны денег потратить и в какие сроки, и скол...
Сроки рассмотрения дел увеличили, сроки обжалования сократили. Кассацию в другой регион. Как гов...
Конечно, с нашего же счета
И деньги с минусом видела, и финвложения, и основные. Последствия поголовной автоматизации отч...
Думаю что он уже сюда не придет:) Но правильно делать один чек коррекции а внутри чека заводить О...
Ещё как подписывают. Приходят люди, сдают два-три квартала отчётность за контору. А директор семь...
Может, они сразу и налоги за нас заплатят в бюджет? :)
Кошмар! Доверить козлу капусту??
Уведомляют только об отказе в вычете. Раз вас не уведомили, значит все в порядке. А личный кабине...
поощрить виновных и наказать непричастных (ц)навеяло: rabano picante Вам, а не хамон с пармезаном...
ничего отвечать не должны,Пожалуйста! Проясните ситуацию! Скоро платить за патент, а я не пойму, ...
Это другой пересчет. Его в августе делают. И там копейки - максимум чуть больше 200 руб....
Какой же это "Мир", если действует только в одной отдельно взятой его окраине?Это не "мир", это.....
Но ведь и отчисления с его зарплаты за период, пока он на пенсии работал, тоже влияют на пересчет...
Бред сивой кобылы, словно писала уборщица(ударение ставьте, куда хотите). Я знала, что сейчас HRы...
Как можно доверять такой власти?
Будем флешками обмениваться, переписывать себе и друзьям сериалы, кино, музыку... )))...
Да, нормально всё с ними. У меня карта "Мир". Неудобств не испытываю.Единственный косяк - их пока...
Крик души понятен. Нам еще повезло, а ведь были и репрессии в прошлом веке. Поживем увидим....
А что с картами "Мир" не так? А-то тут будущих декретниц посылаю их открывать......
Сразу представила директора, который из гроба подписывает документы. Ему ноутбук оставили. Чтоб н...
Не пользуюсь никакими кредитными картами и не собираюсь. Моя кредитная карта - это дополнительная...
встречаются, берут котельные и т.п. под реконструкцию с последующим использованием для оказания у...
Быстрее бы отключили... Сил уже нет смотреть эти иностранные сериалы, ютюб и инстаграмм.. ...
А давайте отправлять письма налогоплательщику посредством Роскосмоса: в начале на орбиту, а потом...
У госсектора свои ФСБУ, если вы не в курсе ;) Намного более заморочные, чем в коммерции Какие кон...
самое страшное в этом что они сами себя освободили от применения(((ФСБУ не применяется:госсектор...
Кому? Генеральному директору? ! Гениально!