Уже известно, какой будет минимальная пенсия в 2020 году

В 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9 311 рублей. Такая величина заложена в проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который опубликовали 25 сентября.

В этом году прожиточный минимум пенсионера — 8 846 рублей. Регионы используют либо федеральный показатель, либо устанавливают свой. К примеру, в Москве ПМП – 12 115 рублей, а в Ненецком а.о. – 17 956 рублей.

Прожиточный минимум используется для расчета доплаты к социальной пенсии: ее получают те неработающие пенсионеры, у которых пенсия ниже регионального ПМП.