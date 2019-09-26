Налоговый инспектор получит срок за смешную взятку

ФСБ задержала начальника отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области.

Инспектор просил помощи погасить ипотеку, а дело вон чем обернулось. За ежемесячные 10 тыс.рублей на погашение ипотеки, начальник отдела УФНС закрывал глаза на налоговые нарушения при банкротстве одной кузбасской компании. Деньги платил арбитражный управляющий того предприятия.

Как указывает следственный комитет, налоговик получил всего 60 тыс.рублей. Это стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Они провели обыск, изъяли документы и компьютер.

Сейчас налоговик задержан, со следствием сотрудничать он отказался.

В МВД с предпринимателей берут много больше.