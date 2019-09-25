Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена

Следственные органы попросили арестовать первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Александра Мельникова, пишет РБК.

Мельникову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (покушение на мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Согласно данным на сайте МВД, Мельников – генерал-майор полиции. Он курирует вопросы обеспечения работы правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также работы изоляторов временного содержания, спецприемников и подразделений охранно-конвойной службы.

В январе-феврале 2019 г. Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб. Эти деньги они вымогали в качестве взятки за закрытие уголовного дела против бизнесмена.

Еще в 2015 г. против Панюшкина возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Дело рассматривалось Следственным управлением УВД по ЗАО ГУВД по Москве, а Мельников уговорил своего знакомого, замначальника Следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева, поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу. Богатырев не знал о планах Мельникова, но дал поручение своим сотрудникам заняться делом.

Панюшкин согласился передать 100 млн руб. и в августе обратился в Главное управление собственной безопасности МВД.

22 августа в баре «Даймонд» на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади была организована передача первой части взятки: 500 000 руб. были подлинными, а 29,5 млн руб. – муляжом. Виков и двое его знакомых были задержаны.