Появился новый способ написания ИНН

Вот когда с работодателя снимут обязанности по исполнению функций налогового агента, и взносы все...
Может, хотят отучить бухгалтеров от 1С? ))
Действенным решением было бы введение льготной налоговой ставки страховых взносов с предпенсионер...
Москву и МО обидели. До 21 года терпеть.надеюсь малочисленные конторы тоже в электронном виде при...
потому что проще отказывать ипэшникам и прочей мелочи, чем самим работникам - те свои кровные выд...
@Alexvl791 согласна с логикой ВС РФ, изложенной в Определении. Действительно, факт выставления сч...
Пытаются к МСФО приблизить. Но в наших реалиях даже в долгосрочной аренде (прописанной как обреме...
Хорошими мозгами. Просто служба занятости не будет ничего выплачивать. ...
Вступится ли Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за микробизнес и малый би...
Ошибку в помощнике уже устраняют. Чтобы создать сверку без использования помощника, надо нажимать...
А что тянут-то? Все готовы, а ФСС нет...
Вирус такой страшный, америкосы запустили... Мы ничего с ним поделать не можем......
можноС точки зрения властей - нельзя.
Та же ерунда с выпиской доворенности в УТ11, мы создавали пустые доверки в УТ10й и проблем не зна...
ну и банковских добавьте (115-фз обслуживают)
Чтобы было за что штрафовать...
лучше бы посчитали объемы обнала с участием ФНС, банков и прочих бюджетных организаций. Вот где о...
Только что общалась с нашим ПФ по этому поводу: сдавала СЗВ-М за неработающего председателя общес...
В большинстве своем обналом сами банки и занимаются, еще чуть чуть и этот пакет при открытии счет...
от яндекс такси приходит чек на электронку если платишь безналом, если налом то нет) к безналу он...
Опрос в фейсбуке делали 17 апреля. Не прошло и полгода и вот он курс ) ...
Мне больше понравился пункт о том, что будут при не выплате зп, списыывать с р/с работодателя сра...
Хорошая инициатива, жаль только, что и она не пройдет никуда дальше....
Бегло пробежал и не понял где подвох.Она на ежемесячной абонплате? и сколько?ФН на 36 месяцев туд...
Давайте! Давайте ещё больше отчётов! Нам ведь мало! Бухгалтера вообще люди ненасытные до отчётов!...
"В апреле на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка о цифровых валютах центральных банк...
меня больше интересует сухой остаток, который остается у меня ( и любого другого среднестатистиче...
если я так буду делать при своих объемах то мне придется 25 часов в сутки работать) ...
да о чем разговор. Налогов мало платить нельзя, с точки зрения законодательства. Только много, оч...
по 115-ФЗ не безобидных операций. По умолчанию, вы - преступник и должны оправдываться перед банк...
Опять бла-бла ни о чем, чистый самопиар. Кто-то верит еще, что это бояре - козлы, а царь - он бел...
Только мыло нельзя уменьшить на страховые взносы
Вот спасибо, уточнили они. Что изменилось-то? Только еще хуже стало. Теперь еще ФСС будет докапыв...
Конечно можно. У многих ЕНВД маленький (что, собственно в примере и приведено), даже весь вычет н...
какую пользу несут все эти требования? фирма больше зарабатывает? может трудиться лучше и произ...