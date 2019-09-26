Клерк.Ру

Появился новый способ написания ИНН

В «Красном уголке бухгалтера» коллеги обсуждают новый способ написания ИНН. Вот образец заполнения заявления физического лица о постановке на налоговый учет. Не повторяйте.  

Лишний повод подумать о том, что будет с системой, если бухгалтеров заменят на роботов. Или о том, как у ФНС все непонятно для неподготовленных. Или вот:

 «Если честно, одебиливание общества сильно удручает»

— Anna Alex 

 

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