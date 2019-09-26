Появился новый способ написания ИНН

Нескучная Вот когда с работодателя снимут обязанности по исполнению функций налогового агента, и взносы все... Зачетный механизм выплаты пособий отменяется. Переходим на прямые выплаты

Елена Родина Действенным решением было бы введение льготной налоговой ставки страховых взносов с предпенсионер... Предпенсионерам дают второй шанс

geologov_12 Москву и МО обидели. До 21 года терпеть.надеюсь малочисленные конторы тоже в электронном виде при... Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

Невоспитанная потому что проще отказывать ипэшникам и прочей мелочи, чем самим работникам - те свои кровные выд... Зачетный механизм выплаты пособий отменяется. Переходим на прямые выплаты

Соловейка174 Вступится ли Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за микробизнес и малый би... Спасет ли Путин ЕНВД?

Над.К Ошибку в помощнике уже устраняют. Чтобы создать сверку без использования помощника, надо нажимать... Бухгалтеры ищут возможность отключить очередной «улучшайзинг» 1С

Мадама Та же ерунда с выпиской доворенности в УТ11, мы создавали пустые доверки в УТ10й и проблем не зна... Бухгалтеры ищут возможность отключить очередной «улучшайзинг» 1С

Надежда-25 лучше бы посчитали объемы обнала с участием ФНС, банков и прочих бюджетных организаций. Вот где о... Банки задушили обнальный бизнес

Елена_М Только что общалась с нашим ПФ по этому поводу: сдавала СЗВ-М за неработающего председателя общес... Общественным организациям не надо сдавать СЗВ-М, если руководство трудится безвозмездно

Мадама В большинстве своем обналом сами банки и занимаются, еще чуть чуть и этот пакет при открытии счет... Банки задушили обнальный бизнес

kotobormot от яндекс такси приходит чек на электронку если платишь безналом, если налом то нет) к безналу он... Налоговики штурмуют автобусы

ToT Опрос в фейсбуке делали 17 апреля. Не прошло и полгода и вот он курс ) ... Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

Мадама Мне больше понравился пункт о том, что будут при не выплате зп, списыывать с р/с работодателя сра... Условия труда наемных работников круто изменятся. Касается каждого работника и работодателя

paul13 "В апреле на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка о цифровых валютах центральных банк... Придумали, с чего еще брать налог на прибыль

kotobormot если я так буду делать при своих объемах то мне придется 25 часов в сутки работать) ... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

Надежда-25 да о чем разговор. Налогов мало платить нельзя, с точки зрения законодательства. Только много, оч... Спасет ли Путин ЕНВД?

Надежда-25 по 115-ФЗ не безобидных операций. По умолчанию, вы - преступник и должны оправдываться перед банк... Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля

Sigma_21 Опять бла-бла ни о чем, чистый самопиар. Кто-то верит еще, что это бояре - козлы, а царь - он бел... Спасет ли Путин ЕНВД?

Rolen Только мыло нельзя уменьшить на страховые взносы Что налоговики предлагают взамен ЕНВД

бух2007 Вот спасибо, уточнили они. Что изменилось-то? Только еще хуже стало. Теперь еще ФСС будет докапыв... Изменятся условия выплаты детского пособия для работающих мам