Под обязательную маркировку подпадет продукт ежедневного использования

Обязательная электронная маркировка молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 г., распоряжение правительства по этому поводу было одобрено 25 сентября.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 г. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов — например, молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога, — возник еще в 2018 г., пишут «Ведомости». Маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 г. отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы — ветеринарные сертификаты. С июля 2018 г. система «Меркурий» уже стала обязательной для продукции животного происхождения, включая сырое молоко.

Однако с 1 июля 2019 года и производители молочной продукции обязаны применять в работе «Меркурий», а теперь их обяжут и маркировать продукцию.

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок. Так что можно ожидать очередного подорожания молочной продукции.

Оператором обязательной маркировки является дочерняя структура Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — Оператор-ЦРПТ. ЦРПТ на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.