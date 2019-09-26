Нет шансов взыскать с инспекции компенсацию за лживую и порочащую информацию

Инспекция разместила на своем сайте информацию, что компания задолжала по налогам больше 1 тыс. рублей, и задолженность передана приставам для взыскания.

Но это ошибка: у банка, через который компания оплатила налоги, отозвали лицензию, и деньги не дошли до бюджета. Из-за этого налоговая решила, что компания не заплатила налоги, однако впоследствии Арбитражный суд признал, что компания все-таки исполнила обязанность.

Компания пошла в суд и потребовала взыскать с налоговой 500 тыс. руб. компенсации за причинение вреда деловой репутации. Суды отказали, сославшись, что компания не доказала обстоятельства, необходимые для определения и взыскания справедливой компенсации. Что это за обстоятельства? Это:

— сформированная репутация;

— наступление неблагоприятных последствий из-за распространения порочащей информации.

Суды указали, что сам факт распространения сведений, порочащих деловую репутацию, не говорит о том, что у компании возникли убытки. И в компенсации отказали.

«Налоговые адвокаты» объясняют, как доказать сформированную репутацию.

Чтобы доказать деловую репутацию, можно ссылаться на рекомендательные письма, положительные отзывы контрагентов. Можно использовать любую информацию, которая характеризует компанию как добросовестного контрагента.

Как доказать ущерб, нанесенный публикацией порочащих сведений? Здесь тоже допустимы любые доводы, например, тот факт, что контрагент прекратил сотрудничество после публикации этих сведений, сокращение числа клиентов, уменьшение прибыли и т.д. Можно попросить у бывших или несостоявшихся контрагентов письма, в которых они пояснят, что не работают с компанией именно из-за публикации порочащих сведений.