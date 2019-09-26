Суд впервые за пять лет встал на сторону бизнеса в споре о дивидендах в офшор

Российский суд впервые за несколько лет занял сторону бизнеса, выплатившего дивиденды в офшор, и отменил налоговые доначисления почти на 40 млн руб.

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, пишет РБК.

ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» в 2014 году перечислило 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd на счет в британском банке HSBC. C дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% согласно соглашению с Кипром об избежании двойного налогообложения. Во время выездной налоговой проверки ИФНС № 1 по Сахалинской области доначислила ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 39,7 млн руб. налогов и пени.

Налоговая инспекция сочла кипрскую фирму технической — созданной исключительно для необоснованной налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию. По ее мнению, фактическим получателем дохода была материнская компания KCA European Holding Ltd в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог по ставке 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

Однако юристам фирмы удалось убедить судей, что налоговики неправы. Полученные в качестве дивидендов деньги кипрская компания направила на заем в размере $9 млн компании KCA Deutag Gmbh (Германия) и с процентов уплатила налог на Кипре. А если бы российская компания напрямую выдала заем немецкой, минуя этап выплаты дивидендов в офшор, то общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической.

Доводы налоговиков о техническом характере деятельности компании на Кипре представители бизнеса опровергли тем, что компания была учреждена в 2003 году, вела реальную предпринимательскую деятельность, оказывая услуги по корпоративному сопровождению другим компаниям, и кроме российской дочки владела другими активами.избежании двойного налогообложения с Великобританией.

Большинство подобных споров разрешается в пользу налоговых органов, говорят эксперты.А в последние пять лет дела, касающиеся фактического получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов.