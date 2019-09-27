Когда бумажный кассовый чек выдавать не нужно

При осуществлении расчета необходимо выдать кассовый чек на бумажном носителе или в случае предоставления клиентом пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек в электронной форме.

При этом кассовый чек, полученные покупателем в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассовому чеку, отпечатанным ККТ на бумажном носителе, при условии, что сведения, указанные в таком чеке, идентичны направленным покупателю в электронной форме кассовому чеку.

Таким образом, в случае направления кассового чека в электронной форме на «электронку» клиента, у продавца отсутствует обязанность по выдаче кассового чека на бумажном носителе.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-01-15/67705 от 03.09.2019.