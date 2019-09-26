Курение на балконах все-таки запретили

Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе.

«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

Изменения вступают в силу в течение 10 дней после подписания правительством соответствующего постановления.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Однако есть сомнения в том, является ли тлеющая сигарета открытым огнем.

Кроме того, непонятно, кто и как будет контролировать курение на принадлежащих гражданам балконах. Под каждым их них работника МЧС не поставишь. Впрочем, у министерства есть еще фронт работ - можно прописать в правилах пожарной безопасности и запрет на курение в собственных квартирах. Результат будет примерно таким же, как и по запрету курения на балконе - никаким.