Какие компании больше платят за эквайринг, чем зарабатывают

В шести регионах РФ размер комиссии по эквайрингу превысил чистую прибыль бизнеса. К такому выводу пришли в «Деловой России», проведя соответствующее исследование.

Так, средняя доходность бизнеса в Тыве — 1,7%, в Калмыкии — 1,4%, в Чеченской Республике — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5–2%.

В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%.

Напомним, ранее президент Владимир Путин назвал эквайринг квазиналогом, который предприниматель платит с оборота.

Высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, пишут «Известия». В таких точках обслуживания часто отказываются от приема карт или стараются минимизировать этот способ оплаты.