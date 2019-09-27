Когда просрочка с уплатой взносов поможет сэкономить на налоге

Если перечислить деньги в бюджет несвоевременно, это поможет сэкономить. Такую ситуацию смоделировала участница нашего форума.

Наша читательница ведет речь про ИП на УСН с объектом «доходы» и его право уменьшать налог на уплаченные взносы.

При небольшом доходе взносы могут превышать сумму налога, то есть это превышение не повлияет на расчет налога, который и так будет 0.

Предпринимателям обидно, что НК не предусматривает перенос неиспользованного вычета на следующий календарный год.

Однако способ уменьшить на сумму взносов налог за следующий год все-таки есть. Просто взносы надо уплатить не до конца 2019 года, а после. Тогда сумма взносов будет уменьшать налог 2020 года.

Получается, нам выгоднее просрочить уплату части взносов за 19 год, уплатить их например в январе плюс пени и иметь право уменьшить на них налог 1 квартал 2020 года? - Lazy Sea

Приведем пример:

Доход ИП в 2019 году составит 300 000 рублей.

В 2020 году планируется большой доход.

Налог по УСН (без уменьшения на взносы) – 18 000 рублей.

Взносы за 2019 год: 29 354 + 6 884 = 36 238 рублей.

Между тем для уменьшения налога до нуля достаточно уплатить взносы в сумме 18 000. Остальные 18 238 руб. на размер налога 2019 года не повлияют.

А чтобы уменьшить на эту сумму налог 2020 года, надо уплатить взносы в 2020 году.

Правда, в это случае предпринимателю начислят пени. Но их размер несопоставим с суммой налога, которую можно сэкономить, уплатив взносы с задержкой.