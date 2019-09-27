Сбербанк мутит с эквайрингом

Устанавливая терминалы для безналичной оплаты в магазинах, банки указывают специальный четырехзначный номер (MCC), классифицирующий вид деятельности магазина при оплате по банковским картам.

MCC позволяет идентифицировать торговые точки в определенной категории (например, «супермаркеты» или «развлечения»), от него зависит банковская комиссия за проведение транзакции и размер кешбэка для владельцев банковских карт.

На сайте Banki.ru размещено сообщение возмущенного держателя карты ВТБ, который по вине Сбербанка лишился кэшбэка.

Жительница Брянска утверждает, что Сбербанк присваивает торговым точкам неправильный МСС. Из-за этого банк зарабатывает с каждой покупки 1,2% вместо 0,5%. Так, Сбербанк для спортивного центра неверно установил МСС и вместо «спортивные клубы» или «развлечения» установил категорию «супермаркет» mcc 5411.

В итоге пострадавшими оказываются эмитент карты (выпустившая карту кредитная организация), которая недополучает комиссию от торговых операций, и потребители.

Данная гражданка утверждает, что в результате действий Сбербанка ему не выплатили кэшбэк 10 % по Мультикарте ВТБ.