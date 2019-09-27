Коллеги решали, какой режим выбрать гадалке

kotobormot а мне всю жизнь встречается ровно обратная ситуация, когда директора уже просто чекнулись от жадн... Бухгалтер даже гинекологу рассказывает больше: статья для грустных ИП и директоров

kotobormot да ладно, в голд джиме и пушкой не пробить народа столько) ... Сбербанк интересуется, когда мы уже все умрем

kotobormot Вот потому я и не беру на работу бывших налоговиков, ну и не только поэтому) ... Инспектор подставил предпринимателя уже после своего увольнения из ФНС

Fintest1 Когда пишут CRM, рядом обычно для солидности ставят слово "Учет".Но тот учет, который дает резуль... Как выбрать CRM-систему?

А365 Откуда сведения о великих московских пахарях и их миграциях?... Какая зарплата у инспекторов в ФНС

Press F Московским повезло? Московские и пашут как Лоси) От зари до зари) И там текучка больше чем в реги... Какая зарплата у инспекторов в ФНС

Elena Zaglyadkina Спасибо за материал! Еще читала другой текст про то, каким компания crm система не нужна, она тож... Как выбрать CRM-систему?

Olsama-3 Написано про сроки "День отправки сообщения налоговым органом", но разве не со следующего дня в с... Что нужно знать о представлении документов по требованию инспекции

А365 Вот запретили и прям сразу захотелось курить на балконе!!!... Курение на балконах все-таки запретили

А365 Тем, что НК и регламент человек и не читал, зато, вероятно, егэ сдавал.... Налоговая изобрела машину времени?

GSokolov Не нужно никуда вприпрыжку нестись, не надо стоять в очередях, есть куча вариантов электронного о... Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

А365 Не-не, вас-то жалко никому не было бы. Как раз и сказали бы, что Вот такой парадокс.... Сколько ФНС зарабатывает на сложных правилах заполнения платежек

Над.К Явный вброс. Отобрать загранпаспорт просто не могли Отменят еще одну зеленую карточку

Над.К Полиция не имеет никакого отношения к осуждаемым тут запретам на курение на балконе... Курение на балконах все-таки запретили

Fraxine У нас пилотный проект с января 2019-пока одни плюсы вижу. Правда, наш ФСС кроме собственно реестр... Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

Vadim_Medvedev Не умеешь в бизнес - иди работать на завод. В россии стройбизнесом обычно управляют люди, которые... Почему строительству ничего не остается, кроме как дробить бизнес

А365 В чем тогда плюс работодателю? Выплату не производить? Я лучше заплачу, даже и пособие работницам... Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС

А365 Нет, я думаю, дело не в зависти. Бывшего курильщика и не тянет курить, но запах дыма от сигарет р... Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе

РюмкаБезысходности Что-то сомнительно, что вот так запросто штраф прилетит. Курильщика надо поймать на месте преступ... Курение на балконах все-таки запретили

BezNal Да чеж они там все работають то, раз все так плохо.) Налоговая наверно ходит с плакатами на улице... ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях