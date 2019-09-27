Коллеги решали, какой режим выбрать гадалке

Вечер. Пятница. Вроде не 13-е. А в Красном уголке бухгалтера обсуждают налоговый режим гадалок, медиумов и экстрасенсов.
Елена Теленова подняла дискуссию, как лучше зарегистрироваться: ИП, самозанятым? И почему вот их не гоняют налоговики, как блогеров и кондитеров из Инстаграма?
У коллег были варианты.
Про режим:
В самозанятые их всех и связь с космосом через портал мой налог.
— Lutai Irina
Для начала надо определиться с ОКВЭД
— Рудик Исраелян
Какая же это гадалка/медиум/экстрасенс, если не может сама себе дать ответ на такой вопрос?
— Елена Богатырева
Если гадалок обналожат, так и за нами, бухгалтерами, придут. Только и делаем ведь, что гадаем, что за операцию сотрудники провернули, как оно по жизни было и как ее обдокументить, чтоб органы не прикопались.Про слежку:
— Алена Виноградова
Простите, а почему налоговики должны гонять людей, которые по закону оформили свой бизнес и платят налоги? Если вас смущают цены, идите в агентство по антимонопольной политике. Если мошенничество - в полицию. Налоговики-то здесь каким боком?
— Ольга Левина
ФНС замучается справедливую стоимость искать. Ведь с одного берут 100 баксов, с другого за то же самое 500, а с третьего за бесплатно :)
— Juliet Gomulina
Ну, весело же будет посмотреть на битву экстрасенсов с ИФНС). Может от нас отстанутИ про кассы:
— Рудик Исраелян
Налоговики победят :) потому что такое отсутствие логики даже экстрасенсам не осилить :)
— Juliet Gomulina
ИП без сотрудников, оказывающие услуги, уже должны бить чеки?
— Алена Виноградова
Пока нет, но бухгалтера за справедливость. Кто сказал, что без сотрудников: а как же духи? Ой, не рассказывайте налоговой, что дух из потустороннего мира работает забесплатно! НДФЛ должен быть.
— Аня Амасова